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Kayak merkezinde kabus: Telesiyej kazasında onlarca yaralı var

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Avrupa'nın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan İspanya'da bulunan Astun Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej kazasında 9'u ağır en az 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

İspanya’da kayak merkezinde korkunç anlar yaşandı. Ülkenin kuzeyinde, Fransa sınırında yer alan Pireneler Dağları’nda bulunan Astun Kayak merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple telesiyej düştü.

Görgü tanıklarının telesiyejin kayak yapan insanların üstüne düştüğünü belirttiği kazada 17’si ağır 30 kişi yaralandı. İspanya medyası, yaklaşık 80 kişinin telesiyejde mahsur kaldığını aktardı. Yaralılar, ambulanslar ve helikopterler ile yakındaki hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından kayak merkezi kapatıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, olay karşısında “şoke olduğunu” belirterek, “kendisine hükümetin tam desteğini sunmak üzere” Aragon Başkanı Jorge Azcon ile konuştuğunu söyledi.

Azcon ise sosyal medya hesabından “Hükümetin gerekli tüm hizmetleri etkilenen ve yaralanan insanlara yardım etmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

DHA / İHA

Etiketler telesiyej ispanya Kayak Merkezi kaza telesiyej kazası
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