''Kayıp'' Çinli iş insanının akıbeti belli oldu

Bundan yaklaşık 10 gün önce "kayıp" olduğu duyurulan Çin’in China Renaissance yatırım bankası kurucusu Bao Fan'ın nerede olduğu ortaya çıktı.

Çin’in China Renaissance yatırım bankası, 10 gün önce kayıp olduğunu bildirdiği kurucusu Bao Fan hakkında borsaya bilgilendirme yaptı. China Renaissance, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, Bao Fan’ın ‘şu anda soruşturma yürüten ilgili Çinli yetkililer ile işbirliği yaptığını’ duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, bankanın 26 Şubat’ta borsaya yaptığı bu bilgilendirme, kendisinden 10 gündür haber alınamayan Bao Fan’ın akıbeti hakkında bankanın yaptığı ilk açıklama olsa da banka söz konusu soruşturma hakkında detay vermedi.

‘BANKANIN FAALİYETLERİ NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR’

China Renaissance, borsaya yaptığı bilgilendirmede, “Yönetim kurulu, şirketler grubunun iş ve faaliyetlerinin normal seyrinde devam ettiğini tekrar ifade etmek ister” dedi.

Reuters haber ajansı, konuyla ilgili daha önce yaptığı başka bir haberde, ‘Bao Fan’ın bankanın eski başkanı Cong Lin hakkında yürütülen bir soruşturmaya yardım etmek üzere yetkililerce götürüldüğünü’ yazmıştı.