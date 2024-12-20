Kayıp Malezya uçağı için sürpriz karar

Malezya hükümeti, 10 yıl önce kaybolan yolcu uçağını yeniden arama çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Malezya hükümeti, havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birine dönüşen yolcu uçağı MH370’in kaybolmasının ardından, uçağın bulunması için yeniden başlatılacak arama çalışmalarına prensipte onay verdi. MH370, Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken 227 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte kayboldu.

Yıllar boyunca uçağın enkazını bulma çabaları sonuçsuz kaldı. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, hükümetin, ABD merkezli deniz keşif firması Ocean Infinity ile uçağın enkazını bulmak amacıyla 70 milyon dolarlık bir anlaşmayı prensipte kabul ettiğini duyurdu.

Ocean Infinity’nin 2018 yılında benzer bir düzenleme ile yaptığı arama çabası üç ay süren bir çabanın ardından başarısızlıkla sonuçlandı. 2017’de sona eren, 150 milyon dolar değerinde ve iki yıl süren uluslararası arama çabası da sonuçsuz kaldı.

Hükümetin prensipte Ocean Infinity'nin teklifini kabul ettiğini açıklamasına karşın, Bakan Loke, anlaşmanın özel şartları üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ve bu şartların gelecek yılın başlarında netleşeceğini belirtti. Yeni arama, Güney Hint Okyanusu'ndaki 15 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayacak.

DHA