Kazakistan'da eylemcilerin istekleri belli oldu

Kazakistan'da eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tokayev eylemciler için orduya ateş açma talimatı verirken, göstericilerin protestoları sonlandırmak için 4 talebi olduğu öğrenildi.

Akaryakıta yapılan zam sonrası halk 2 Ocak itibarıyla sokağa inerken, Kazakistan'da ortalık adeta savaş alanına döndü. Hükümetin istifası ya da ülke genelindeki OHAL kararı da tansiyonu düşürmeye yetmezken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün halka sesleniş konuşmasında kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma yetkisi verdiğini açıkladı.

26 PROTESTOCU, 18 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Tokayev'in verdiği talimatın Kazakistan'da tansiyonu yükseltmesi beklenirken, bakanlığın olaylara ilişkin paylaştığı bilanço ülkede yaşanan gerilimin vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. 26 protestocunun öldüğü çatışmalarda 18 de güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarılırken, 748 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı bildirildi.

PROTESTOCULARIN 4 TALEBİ VAR

Bölgeden son gelişmeleri aktaran gazeteci Gulsum Khalilova, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zhanaozen'deki protestocuların 4 talebinin olduğunu aktardı. Khalilova'nın aktardığı talepler şunlar;

-Siyasi iktidarın değiştirilmesi

-Yerel seçimlerin yapılması

-1993 Anayasasına dönülmesi

-Sivil toplum aktivistlerinin takip edilmemesi

KAZAKİSTAN'DA NE YAŞANIYOR?

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.