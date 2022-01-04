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Kazakistan'da halkı sokağa döken zam!

Kazakistan'da halkı sokağa döken zam!

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından, vatandaşlar protesto amacı ile sokaklara döküldü.

 Kazakistan'da yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından ülkenin birçok kentinde binlerce kişi sokaklara döküldü.

Petrol endüstrisinin merkezi olan Zhanaozen bölgesinde başlayan gösteriler, sonrasında Aktau kentine sıçrarken, Kazak polisi ülkenin en büyük kenti Almaty'deki meydanları giriş çıkışlara kapattı.

Almaty'nin merkezinde mobil internetin de kısıtlandığı belirtildi.

Gösterilerin ardından Mangystau bölgesindeki gaz istasyonu sahiplerinin fiyatlarda düşüşe gitmeyi kabul ettikleri belirtilirken, göstericiler ise bu kesintilerin yeterli olmadığını savunuyor.

Kazakistan lideri Tokayev, bir açıklama yaparak konuya bir çözüm bulmak için çalışmalar yürüttüklerini ve ülkedeki istikrarı korumak istediklerini söyledi. Tokayev ayrıca göstericileri sorumlu davranmaya davet etti.

Kazakistan, sokak gösterileri konusunda bölgedeki en sert kanunlara sahip ülkelerden biri olarak görülüyor. Kazak kanunlarına göre, gösteri düzenlemek isteyenlerin sokağa çıkmadan önce devlet kurumlarından izin alması gerekiyor.

 

 

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Etiketler akaryakıt zam
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