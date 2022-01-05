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Kazakistan'da son durum: Göstericiler havaalanını ele geçirdi

Kazakistan'da son durum: Göstericiler havaalanını ele geçirdi

En az 8 polis ve askerin hayatını kaybettiği açıklanan Kazakistan'daki gösteriler şiddetini artırdı.

Kazakistan'da üçüncü giren gösteriler şiddetini artarak devam ediyor.

Ülkenin tamamında uygulanmak üzere OHAL ilan edilirken, Almatı kentinde bulunan ülkenin en büyük havaalanı göstericiler tarafından ele geçirildi.

 Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Rusya'nın liderlik ettiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) askeri destek talep ettiklerini açıkladı.

Gösterileri 'terörist bir tehdit' olarak yorumlayan Kazakistan lideri Tokayev, "Bu terör çeteleri uluslararası. Yurt dışında ciddi eğitim alıyorlar. Bu bir saldırı olarak değerlendirilmeli. KGAÖ müttefiklerimizden uygun ve zamanında bir destek alacağımıza inanıyorum" dedi.

2002'de kurulan bir askeri ittifak olan KGBAÖ'de Rusya ile birlikte Tacikistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan da bulunuyor.

TOKAYEV: BEŞ UÇAK ELE GEÇİRİLDİ
Ele geçirilen Almatı Havaalanı'nda beş uçağa göstericiler tarafından el konulduğunu iddia eden Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, "Terörist gruplar büyük alt yapı tesislerini ele geçirdiler. Almatı saldırı altında ve yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

 Rus medyasına konuşan Tokayev, "Ölü ve yaralılar var. Buradaki durum tüm Almatı sakinlerinin güvenliğini tehdit ediyor ve buna müsamaha gösterilemez" dedi.

2 YIL ÖNCE GÖREVİ BIRAKAN NAZARBAYEV'İN HEYKELİ İNDİRİLDİ
Kazakistan'dan yansıyan görüntülerde, eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in heykellerinin indirildiği anlaşılıyor.

Birçok kentten gelen görüntülerde heykellerin bir grup gösterici tarafından ipler bağlanarak devrildikleri görülüyor.

1991'den itibaren ülkeyi rakipsiz bir şekilde yöneten Nursultan Nazarbayev, 2019'da istifa ederek görevi bırakmış. Tokayev'in iktidarı devraldığı 2019'daki erken seçimler uluslararası gözlemciler tarafından sıklıkla eleştirilmişti.

KAZAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?
Ülkede LPG fiyatlarının 60 tengeden 120 tengeye çıkmasının ardından başlayan gösteriler nedeniyle yılın ikinci günü başlayan gösteriler üç gün boyunca şiddetlenerek ve kalabalıklaşarak devam etti.

Çarşamba öğlen saatlerinde Almatı'daki belediye binası ve cumhurbaşkanlığı ofisi göstericiler tarafından ele geçirildi.

Resmi rakamlara göre şu ana kadar gösterilerde 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 317'si yaralandı.

Başta ülkenin en büyük kenti olan Almatı'da olmak üzere ülke genelinde yoğun bir internet karartması uygulanıyor. Ancak karartmaya rağmen sosyal medyaya ulaşan görüntülerde göstericiler ile polisler arasında yer yer silahlı çatışmaların yaşandığı görülüyor.

1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Kazakistan'da sert yasal düzenlemeler nedeniyle sokak gösterileri çok nadir görülüyor.

Ancak mevcut gösterilerin merkezlerinden biri olan Mangistau'daki Zhanaozen kasabası, 2011'de bir ayaklanmaya sahne olmuş, petrol sektöründe çalışan işçilerin daha iyi çalışma koşulları için düzenlediği gösteriler 14 işçinin hayatını kaybettiği polis müdahalesiyle sona ermişti.

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Etiketler kazakistan gösteri
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