Kazakistan'da yolcu uçağı düştü... Kaza anı kamerada

Azerbaijan Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Korkunç kaza saniye saniye kameralara yansıdı...

Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan, 16 Rusya vatandaşının bulunduğu ve uçak kazasından 25 kişinin sağ kurtulduğu belirtildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi. Kurtarma ekipleri yangına müdahale etti.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçak kazasından 25 kişinin kurtulduğu belirtildi.

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi. Grozni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak sis nedeniyle Mahaçkale'ya, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi.

Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.

İHA