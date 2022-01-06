Kazakistan'daki olaylarda ''dış güçler'' iddiası!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da yaşanan olayların arkasında ''dış güçler'' olduğunu öne sürdü.

Kazakistan'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü. Hükümet olaylar büyüyünce istifasını sundu. Ancak bu durum da sokaktaki eylemleri durdurmaya yetmedi. OHAL ilan edilen ülkede onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşın da yaralandığı açıklandı.

"DIŞARIDAN ÖNAYAK OLUNAN BİR GİRİŞİM"

Olaylar sonra Kazakistan'a asker gönderen Rusya kanadından yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Kazakistan'da olanları "devleti zayıflatmak için dışarıdan önayak olunan bir girişim" olarak nitelendirdi. Açıklamada "Devlet güvenliğini kuvvet yoluyla azaltmaya yönelik bir dış güvenlik çalışması" yorumu yapıldı.

Rus yetkililer, Kazakistan ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki diğer müttefikleri ile ülkedeki terör operasyonunun desteklenmesi adına ileride atılması gerekebilecek adımları görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.

KGAÖ ÜYE ÜLKELERİ KAZAKİSTAN'A ASKER GÖNDERDİ

Öte yandan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yetkilileri, barış gücünün Kazakistan'daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi. Barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan'da çalışmaya başladı. Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor. KGAÖ yetkilileri, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçaklarının şu an, Rusya'nın barış gücü olarak Kazakistan'a göndereceği birliklerini ülkeye taşıdığını kaydetti. Barış gücü içinde, Rusya'nın hava indirme birlikleri birimleri yer alıyor. Ermenistan yetkilileri de barış gücü kapsamında Kazakistan'a yaklaşık 70 asker gönderdiğini aktardı.

KGAÖ barış güçleri, ülkede şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev'in isteği üstüne ülkeye gönderiyor.