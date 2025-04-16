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Kazı kazandan köşeyi döndü, sokaklardan kurtuldu

Kazı kazandan köşeyi döndü, sokaklardan kurtuldu
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde evsiz bir adamın aldığı kazı kazan biletinden 1 milyon dolar ikramiye çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sokaklarda yaşayan evsiz bir adam, kazı kazan bileti satın aldı. Bilete 1 milyon dolar ikramiye isabet etti.

Kimliği açıklanmayan talihli, kazı kazan biletini yıllardır müşterisi olduğu dükkandan satın aldı.

Mağaza müdürü Wilson Samaan, KSBY'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dükkana geldi, kazıdı ve şöyle dedi: 'Aman Tanrım, bu gerçek mi? Dostum, artık evsiz değilim!'. Ben de şöyle dedim: 'Dostum, turnayı gözünden vurdun."

The Guardian'ın aktardığına göre adam başlangıçta 100 bin dolar kazandığını düşünürken Samaan aslında 1 milyon dolar kazandığını doğruladı. Samaan daha sonra bileti elden teslim etmek için adamı arabasıyla Fresno'ya götürdü.

Kazanan kişi, ödülün hayatını değiştirdiğini ve parayı bölgedeki bir evin peşinatı ve bir araba için kullanmayı planladığını söyledi.

Yerel bir işletme sahibi tarafından yayınlanan bir videoda, talihli adam şunları söyledi: “Slo'da Sandy'nin içki dükkanında bir milyon dolar kazandım ve evet, sokaklardan kurtulmak için sabırsızlanıyorum.”

Kaliforniya Piyangosu'na göre evsiz adamın aldığı biletle 1 milyon dolar ödül kazanma ihtimali 2 milyon 47 bin 423'te bir.

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Etiketler abd piyango evsiz adam
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