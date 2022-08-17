Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı

İngiltere'de 87 yaşında hayatını kaybeden Marina Smith, yapay zeka yardımıyla kendi cenazesinde konuştu.

87 yaşında hayatını kaybeden Marina Smith, "Kendi cenazesinde ne derdi?" sorusunu yanıtladı. Bu soruyu yanıtlarken aslında çoktan ölmüştü.

Smith'in oğlu Dr. Stephen Smith, Storyfile isimli bir yapay zeka şirketinin kurucu ortağı. Stephen Smith, yeni oluşturduğu teknolojiyi ilk kez hayatını kaybeden annesinde kullandı. Bu sayede annesi, hayatını kaybetmiş olmasına rağmen kendi cenazesinde sevenleriyle iletişim kurdu.

Mesajlar, kişinin hologramın oluşturulmasıyla başlıyor. 3 boyutlu kameralarla, kişilere hayatıyla ilgili sorular soruluyor. Verilen cevaplar kayıt altına alınıyor. Bu sorularla yapay zeka eğitiliyor. Ortaya çıkan veri hologramı da insanlarla diyalog kurabilen Storyfile platformuna aktarılıyor.

Teknoloji 2017'de geliştirildi. Yapılma amacıysa Yahudi Soykırımı'ndan kurtulanlar başta olmak üzere tarihi karakterlerin hayat hikayelerini aktarmaktı.

Hologramda ayrıca yalan söyleme kabiliyeti yok. Teknoloji yanıtlayamayacağı bir soruyla karşılaştığında başka bir soru sorulmasını istiyor.