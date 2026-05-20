Kentucky'deki Uçak Faciasının NTSB Görüntüleri Çıktı: Sol Motor Koptu, 15 Kişi Öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde 4 Kasım 2025'te kalkıştan hemen sonra düşen ve 15 kişinin ölümüne yol açan UPS'e ait MD-11 tipi kargo uçağının yeni kaza görüntüleri ortaya çıktı. NTSB tarafından yayınlanan güvenlik kamerası kayıtlarında, uçağın sol motorunun koparak alev aldığı anbean görülüyor.

ABD'nin Kentucky eyaletini yasa boğan ve havacılık tarihine geçen trajik uçak kazasının yankıları sürüyor.

4 Kasım 2025 tarihinde Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan çok kısa bir süre sonra irtifa kaybederek sivil bir yerleşim bölgesinin üzerine düşen ve en az 15 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan faciaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı.

Kalkış Anında Sol Motor Gövdeden Koptu

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından kazanın nedenlerini aydınlatmak amacıyla kamuoyuyla paylaşılan yeni görüntüler, olayın saniyeler içinde nasıl bir faciaya dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Kayıtlarda, UPS firmasına ait dev McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağının pistten teker kestiği kalkış esnasında sol motorunun gövdeden tamamen koparak alev topuna döndüğü anlar net bir şekilde izlenebiliyor.

Saniyeler Süren Dehşet ve Yerleşim Yerine Düşüş

Ortaya çıkan görüntüler, 3 kişilik mürettebatın uçağı havada tutmak için verdiği umutsuz mücadeleyi de yansıtıyor. Motorun kopmasıyla birlikte ani bir asimetrik itki ve denge kaybı yaşayan kargo uçağı, saniyeler içinde kontrol edilemez hale gelerek havalimanının hemen yakınında bulunan yerleşim yerine çakıldı. Kaza sonucunda uçağın mürettebatının yanı sıra yerleşim yerindeki sivillerin de aralarında bulunduğu toplam 15 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti.

Soruşturmanın Seyri Nasıl Değişecek?

NTSB'nin yayınladığı bu net görüntüler, kazanın bir yapısal metal yorgunluğundan mı yoksa bakım/onarım ihmalinden mi kaynaklandığını tespit etmekte kilit rol oynayacak. Kara kutu (FDR/CVR) verilerinin, kopan motor enkazı ve bu yeni görsel delillerle eşleştirilerek nihai soruşturma raporunun önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

İHA

