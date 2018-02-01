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  4. 01 Şubat 2018 00:03

8 kişi üniversite öğrencisini döverek öldürdü

KKTC'de 28 yaşındaki Nijeryalı üniversite öğrencisi genci döverek öldürdükleri gerekçesiyle 1'i kız 3 kişi tutuklandı.

8 kişi üniversite öğrencisini döverek öldürdü
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Mağusa'da dün 17:00 sıralarında Çanakkale Göleti bölgesinde oyunoynayan çocuklar gölet kenarında yarı çıplak vaziyette siyahi bir erkek cesedine rastladı. Olaydan haberdar edilen polisin yürüttüğü soruşturmada ölen şahsın 28 yaşında üniversite öğrencisi Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede olduğu tespit edildi.
 
KKTC basınında yer alan habere göre; Dede'nin vücudunda darp izine rastlanırken  cinayet şüphesi üzerinde soruşturma yürüten polis, Dede'nin 8 kişi tarafından darp edilip kaçırıldıktan sonra dövülerek öldürüldüğünü açıkladı. Polis olay ile ilgili 16 yaşında kız B. Ç, 18 yaşında erkek O. K ve 22 yaşındaki Z.K’yi tutukladı. Cinayet zanlılarının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 

YARI ÇIPLAK BULUNDU

28 yaşındaki gencin cesedini Çanakkale Göleti bölgesinde oyun oynayan iki çocuğun bulduğu öğrenildi. Dede vücudunun yarısı gölet içerisinde yarısı gölet dışında bulunurken, pantolon ve iç çamaşırının ise tamamen aşağıya sıyrılmış vaziyette olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA GECE BOYU DEVAM ETTİ

Kennedy Taomwabwa Dede'nin cansız bedeni üzerinde doktor ve Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından yapılan incelemeden sonra gencin cesedi Mağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede'nin ölüm sebebi bugün yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. İlk belirlemelere göre Dede'nin vücudunda darp izi olduğu tespit edildi. 

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri gece boyunca yürüttüğü soruşturma kapsamında birden çok şahsı sorgularken Dede’yi darp ettiklerini itiraf eden 3 kişiyi tutukladı. Soruşturma kapsamında ayrıca olaya karıştığı düşünülen bir araç emare alındı, bir araç aranıyor. Suça karıştığı tespit edilen 5 kişi ise aranıyor.

YARGIÇ KARŞISINA ÇIKARILDI

Mağusa'da Çanakkale Göleti'nde dün 17:00 sırasında ölü olarak bulunan ve Kennedy Taomwabwa Dede'nin ölümü ile ilgili tutuklanan Ozan K., Zekeriya K.  ve 16 yaşında kız olan B. Ç. Mağusa Kaza Mahkemesi'nde bugün yargıç karşısına çıkarıldı.

"Adam öldürme ", "Adam kaçırma" Ve ciddi darp suçlaması ile aleyhlerinde soruşturma başlatılan zanlıların aleyhinde 2 gün tutukluluk süresi emri verildi.

Zanlıların aileleri, genç yaşta olan zanlıların, bildiklerini polise anlatması yönünde telkinde bulundular.Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde toplanan yabancı uyruklu öğrenciler dün Mağusa’da öldürülen Taomwabwa Dede için adalet istiyor.

OKULDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Tahkikatı yürüten polis müfettişi Erkan Yahat, 29.1.18 tarihinde Nijerya uyrukluKennedy Taomwabwa Dede’nin Gazimağusa’da ikamet ettiği evden zorla darp edilerek alındığını ve zanlı 1, Z.K’ye ait araca zorla bindirililerek Çanakkale Göleti’ne götürülüp darp edilerek ölümüne sebebiyet verildiğini söyledi.

Görgü tanıklarının ifadeleri ışığında üç zanlının tutuklandığını dile getiren Yahat, tahkikatın henüz yeni başladığını ve aranan kişilerin olduğunu, meselenin de ciddiyetine dikkat çekerek zanlıların poliste iki sün tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Gökan Asafoğluları, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların iki gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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