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  4. 15 Mayıs 2018 12:49

Arazi davasında zafer İTÜ'nün oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) tahsis edilen 600 dönümlük arazinin sözleşmesi iptal edildi.

Arazi davasında zafer İTÜ'nün oldu
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Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İTÜ tarafından sözleşmedeki şartlar ile yükümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit ettiklerini söyledi.

Özersay, sözleşmenin iptal işlemlerini başlatma kararı aldıklarını belirtirken, devlet arazilerini kiralayanların, sözleşmelerde yer alan taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan uyarmıştı

İTÜ arazisinin sözleşmesinin iptal edileceği sinyalini, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman vermişti. Cumhuriyet Meclisi'nde konuşan Erhürman, İTÜ'ye 49 yıllığına kiralanan arazide hiçbir şey yapılmadığını belirtip, para aktarılma planının olmaması durumunda üniversiteyle anlaşmanın iptal edileceğini açıklamıştı.
 

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