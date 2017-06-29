Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tokat gibi cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rum tarafının ve Yunanistan'ın beklentisi garantilerin kalkması ve Kıbrıs'ta Türk askerinin kalmaması. Bu hayalden, bu rüyadan uyanmaları lazım” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Türkiye heyeti, İsviçre’deki Kıbrıs Konferansı’nın yeni oturumunun ikinci gününe bu sabahki toplantıyla devam etti.

İsviçre’nin Crans-Montana kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı’nda ilk gün de, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türkiye heyeti, Kıbrıs’taki güvenlik ve garantiler sisteminin gerekçelerini anlatmıştı.

"BU RÜYADAN BU HAYALDEN UYANMALARI LAZIM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki taraflar, BM yetkilileri ve garantör ülkelerin katılımı ile İsviçre'de düzenlenen Kıbrıs konferansı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

Kıbrıs'ta çözüm olacaksa olacak; olmayacaksa artık bu işi uzatmanın anlamı yok.

Kıbrıs konusunda güvenlik ve garanti ile ilgili oturumlar oldu; sıfır asker, sıfır garanti bizim için toplantıya başlama noktası bile değil; bunu kabul edemeyiz.

Görüşmelerde biz gösterebileceğimiz esnekliği gösteriyoruz ama temel anlayışımızdan da vazgeçmiyoruz.

Bu nihai konferans olacaksa tüm konularda mutabakata varılması gerekiyor.

Ömür boyu Kıbrıs konusunu müzakere edecek değiliz; odaklanmamız gereken konu müzakereleri olumlu neticelendirmek.

Rum tarafının ve Yunanistan'ın beklentisi garantilerin kalkması ve Kıbrıs'ta Türk askerinin kalmaması.

Bu bir hayaldir. Bu hayalden, bu rüyadan uyanmaları lazım. Bugün Akıncı ile ve dün KKTC'deki parti liderleri, Türk askerinin önemini vurguladılar.

Böyle bir düşünceleri varsa, bir sonraki oturumda kabul edilebilir fikirlerini paylaşsınlar. İttifak anlaşmasını, Rum tarafı ve Yunanistan'daki cuntacılar öldürdüler. Geçmişten ders alarak, Kıbrıs'ta çözüm olacak mı olmayacak mı bunu değerlendiriyoruz.