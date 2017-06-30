BM'den Kıbrıs açıklaması

Kıbrıs konferansına bugün katılan BM Genel Sekreteri Guterres, "Adada çözümü bulmak çok çok zor" dedi. 10 gün kadar sürmesi beklenen görüşmelerin ilk üç günü kritikti. Guterres'in açıklamaları beklenen ilerlemenin sağlanamadığını gösteriyor.

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs konferansında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çözüme ulaşmanın çok zor olduğunu söyledi.

Kameraların karşısına geçen Guterres, "Buraya bir çözüm bulunulmasına yardımcı olmak için geldik. Ama o çözümü bulmak çok çok zor" dedi.

10 gün kadar sürmesi beklenen görüşmelerin ilk üç günü kritikti. Guterres'in açıklamaları, beklenen ilerlemenin sağlanamadığını gösteriyor.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin yanı sıra Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları da konferansta bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün "Bu bir final konferansıdır. Son konferanstır" dedi.

Bir bakışta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Başkenti Lefkoşa olan KKTC'nin yüzülçümü 3 bin 355 kilometrekare. 15 Kasım 1983'te kurulan ülkede geçen yıl yapılan nüfus sayımına göre 300 bin insan yaşıyor. KKTC'de sürekli ikamet eden Türkiye doğumlu kişilerin sayısı 100 binden fazla.

Kuzey Kıbrıs, uzun yıllar katı şekilde uygulanan ambargo ve kısıtlamalar nedeniyle ekonomik, siyasi ve askeri olarak büyük ölçüde Türkiye’ye bağlı. Yunanistan destekli darbeye karşılık, garantör devlet sıfatıyla 20 Temmuz 1974’te Ada'ya harekât düzenleyen Türkiye’nin kuzeydeki askeri varlığı sürüyor. Bugün Kuzey Kıbrıs’ta 30 bini aşkın Türk askeri bulunuyor.

Türkiye’den Ada'ya ilk gelişler 1974’teki çıkarmadan hemen sonra, Kıbrıs'taki Türk varlığını artırmak amacıyla gerçekleşti. İkinci dalga 1980’lerde Ada'ya kimlik kartıyla girişlerin serbest bırakılmasıyla başladı. 2000’li yıllarda, Annan Planı’ndan sonra Ada'da yaşanan inşaat ve turizm patlamasıyla Türkiye’den çalışmak için çok sayıda kişi Kuzey Kıbrıs’a geldi.

Kuzey Kıbrıs, idari olarak beş ilçeden oluşuyor. Bunlar, başkent Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele. Parlamenter sistemle yönetilen ülkedeki meclis 50 üyeden oluşuyor. Milletvekilleri beş yıllığına seçiliyor. Doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının görev süresi de beş yıl. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Nisan 2015'te seçildi.

En kritik başlık Türk askeri

Bakan Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, "Rum tarafının ve Yunanistan'ın beklentisi, garantiler tamamen kalksın ve adada Türk askeri kalmasın. Bir şeyi anlamaları lazım, bu onların hayali ve hayalden uyanmaları gerekiyor" ifadesini de kullandı.

Ocak 2017'de Cenevre'deki zirve sonuçsuz kalmıştı. Rumların adadaki Türk askerinin çekilmesi talebi görüşmeleri tıkamış, Ankara ve Lefkoşa yönetimleri bu adımın atılmayacağını ilan etmişti.

Ayrıca, çözülmeyi bekleyen sorunlar arasında toprak paylaşımı, mülklerin iadesi, dönüşümlü başkanlık gibi başlıklar öne çıkıyor.

Rumlar petrol aramaya hazırlanıyor!

Zirvenin tarihi hayli kritik. Zira, Rumlar Temmuz ayı ortalarında adanın güney kıyısı açıklarında petrol ve gaz aramaya başlayacak. Bu tarihe kadar, müzakerelerden olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkması bekleniyor.

Türkiye ve KKTC, Rumların söz konusu adımı tek taraflı atmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Müzakereler sonunda bir anlaşmaya varılması halinde, ortaya çıkacak metin Türk ve Rum tarafında referanduma sunulacak.

2004 yılındaki Annan Planı referandumu Türk tarafında kabul edilmiş, Rumlar ise birleşme planını reddetmişti. Buna rağmen AB, adanın güneyindeki Rumları uluslararası örgüte üye olarak kabul etmişti.