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  4. 01 Kasım 2018 23:52

Her yerde aranıyor ! Polis halktan yardım istedi

KKTC'de bir kişi, eski sevgilisini 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, katil zanlısının yakalanması için halktan yardım istedi.

Her yerde aranıyor ! Polis halktan yardım istedi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gönyeli beldesinde, F.Ç., eski sevgilisi Gülbahar Ulutan’ı temizliğe gittiği evde 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. KKTC polisi, olay sonrası kaçan Ç.’nin yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıtıp, halktan da yardım istedi.
 
Olay, dün akşam saatlerinde, KKTC’nin Gönyeli beldesinde meydana geldi. Gülbahar Ulutan’ın temizlik yapmak için gittiği eve, iddiaya göre, daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski sevgilisi F.Ç. geldi. Ç.’nin saldırdığı Ulutan, bağırmaya başladı. Ç., bu sırada Ulutan’ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdükten sonra arka bahçeden kaçtı. Sesleri duyup, eve gelen çevredekiler, Ulutan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbarla eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gülbahar Ulutan’ın cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis ekipleri, kaçan F.Ç.’nın yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıttı. KKTC polisince yapılan açıklamada cinayet şüphelisinin yakalanması için halktan da yardım istendiği belirtildi.

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