KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da A. U. isimli zanlı, bir yaşındaki keçiye tecavüz ederken yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.



İğrenç olay KKTC'nin başkenti Lefkoşa'nın dışındaki Haspolat kentindeki mandırada meydana geldi. Mandırada suç üstü yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

KEÇİYE TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Başkasına ait bir ağıla izinsiz girerek bir yaşındaki keçiye tecavüz ederken yakalanan 49 yaşındaki A. U. polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, U.'yu tutuklayarak cezaevine gönderdi.