Kıbrıs zirvesinde FETÖ kavgası !

İsviçre’nin Crans Montana bölgesinde başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs zirvesinde perde arkasında yaşananlar parça parça ortaya çıkıyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’ın İngiltere’yi ‘Brexit müzakereleri’ ile tehdit etmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de ‘FETÖ darbesi’ tartışması yaşadığı ileri sürüldü.



Yunan haber sitesi Real’e göre, pazarlıkların son gecesi Cuma sabaha karşı Çavuşoğlu ile Kocyas arasında şu gergin diyalog yaşandı:

Çavuşoğlu: Türk askerinin tamamen çekilmesini 15 yıl sonra değerlendiririz.

Kocyas: 3 nedenle anlaşmamız mümkün değil. Bir; Yunan hükümeti Kıbrıs’ta tekrar tanklarınızı kullanmanıza izin verecek bir anlaşmayı imzalamayacak. Yunan Başbakanı Çipras’ın imzalayacağı bir anlaşma ile Kıbrıs’a giremeyeceksiniz. İki; sizde, Türkiye’de darbe yapan bir ordu ile ilgilenmen çelişkili. Üç; komutanlarını darbeye karıştığı için tutukladığını bir orduya güvenemeyiz.

Çavuşoğlu: Bizim içişlerimize karışmayacaksın. Sana laf düşmez. Sizin Kıbrıs’ta ELAM (Yunan Altın Şafak’ın kardeş partisi) var.

Kocyas: Biz ELAM taraftarı değiliz. Ona cephe açtık. Demokrasi, ELAM’ın hem faaliyetine, hem de onunla mücadele imkânlarına izin veriyor.

Çavuşoğlu: Yunanistan’da Bağımsız Yunanlar ANEL (Aşırı milliyetçi) de var. Üstelik onlarla birlikte iktidardasınız.

Kocyas: ANEL demokratik, halkçı ve muhafazakâr bir parti. Sizdeki Bozkurtlar gibi değil.