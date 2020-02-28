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  4. 28 Şubat 2020 20:13

Kıbrıs’ta Corona virüsü alarmı! Sınır kapıları kapatıldı!

Kıbrıs'ta Corona virüsü nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kadın Corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı.

Kıbrıs’ta Corona virüsü alarmı! Sınır kapıları kapatıldı!
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Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi.

Kararı Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığını ifade eden Burcu, “Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi” dedi.

Burcu, “Bu kararın Corona virüsünün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi” şeklinde konuştu.

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