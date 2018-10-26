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  4. 26 Ekim 2018 16:26

Kıbrıs'ta yeni karar ! İki kapı açılacak...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bugün bir araya geldi. Görüşmede iki kapının açılmasına karar verildi.

Kıbrıs'ta yeni karar ! İki kapı açılacak...
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'in ara bölgedeki konutunda bir araya geldi. Liderlerin bugünkü görüşmesinden Derinya ve Aplıç kapılarının karşılıklı olarak açılması kararı çıktı.

Liderler arasında iki bölümlü yapılan görüşmede ilk olarak Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusu ele alındı. Liderler kapıların 12 Kasım’da karşılıklı olarak açılmasına karar verdi. Anastasiadis ve Akıncı 2017' de sonuçsuz kalan Kıbrıs Müzakereleri başlıklarını ele aldıkları belirtildi. BM’den yapılan ortak açıklamada; liderlerin samimi bir şekilde Kıbrıs konusundaki süreci görüştükleri kaydedildi.

ALTI BAŞLIK KONUŞULUYOR

Kıbrıs müzakereleri Mayıs 2015 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında başladı. Temmuz 2017'de Crans-Montana'da yapılan Kıbrıs konferansı sonuçsuz kaldı. Kıbrıs'ta müzakereler, 'Yönetim ve Güç paylaşımı', 'Ekonomi', 'Avrupa Birliği', 'Toprak', 'Mülkiyet' ve 'Güvenlik ve Garantiler' olmak üzere altı başlıktan oluşuyor.

DHA

rum , sınır kapı , kıbrıs
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