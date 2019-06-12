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  4. 12 Haziran 2019 23:30

Kız arkadaşının burnunu kırıp kulak zarını patlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olan Eren G. kız arkadaşının burnunu kırarak kulak zarını patlattı. Saldırı sonrası Eren G. gözaltına alındı.

Kız arkadaşının burnunu kırıp kulak zarını patlattı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi Eren G. tartıştığı kız arkadaşı M.K.'nın burnunu kırdı, kulak zarını patlattı. Eren G. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 26 Mayıs'ta Gönyeli'de meydana geldi. İddiaya göre, Eren G., 'kıskançlık' yüzünden sevgilisi M.K. ile tartıştı. M.K. tartışma sırasında Eren G.'nin elinden cep telefonunu aldı. Eren G. de, buna sinirlenerek M.K.'yi darp etti. 

M.K.'nin burnunu kıran ve kulak zarının yırtılmasına neden olan Eren G., “Vahim zarar, ciddi darp” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Eren G.'nin, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

DHA

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