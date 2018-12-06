KKTC felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı 4'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) şiddetli yağışların 4 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı.

KKTC'de iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Birçok otel, ev ve iş yerini su bastı; Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı. Bazı bölgelerde elektrikler kesildi, okullar tatil edildi.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Girne bölgesinde dün etkili olan yağış sonrasında ciddi hasarlar meydana geldi. Bir çok ev kullanılamaz hale geldi, araçlar sele kapıldı. Emniyet yetkilileri Girne Çiklos bölgesinde bir erkek; Doğanköy'de de dere yatağında bir erkek ve bir kadın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Selin en çok etkili olduğu Girne İlçesi'ne bağlı Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, "Evlerinde mahsur kalanlar var" açıklaması yaptı. Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, "Ekilerimiz tüm çağrılara yetişmeye çalışıyor" dedi. Güneş bazı otellerde mahsur kalan turistlerin güvenli bölgelere taşındığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

KKTC'de sel felaketinde ölenlerin sayısı ise 4'e çıktı. Ölenlerin isimleri şöyle; Gaye Soyutok (18), Günay Kandağ (18), Tolgay Bekci (21 ) ve Ahmet Kılıç (23).

AKINCI BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, hükümetle yaptığı haftalık olağan görüşmesini, yaşananlar nedeniyle iptal etti. Akıncı, yetkililerden oluşan hasarla ilgili geniş bilgi aldı. KKTC hükümeti de, selde hasar görenlerin, kayıplarının karşılanması yönünde adımların atılacağını ifade etti.

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu: "Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor"

"TÜRKİYE YARDIMA HAZIR"

KKTC Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, Başbakan Tufan Erhürman'ı arayarak, "Türkiye her türlü yardım için hazırız" dedi.

Başbakan Erhürman'ın da, afet bölgelerinde yapacağı incelemeler sonrasında, Ankara ile iletişime geçeceği belirtildi. Ada'da görev yapan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da, sel nedeniyle yapılan çalışmalara yardımcı oluyor.

'HALKIMIZA SABIR DİLİYORUM'

Erhürman, Girne'de bir kişinin öldüğü bölgede gazetecilere açıklama yaptı. Sel nedeniyle 3 kişinin öldüğünü söyleyen Erhürman, "Afet ve Acil Kurulu'nu acil olarak toplayacağız. Bugün öğleden sonra da şiddetli yağış beklentisi var. Gelen uyarılara rağmen önlemlerimizi alacağız. Tüm halkımıza sabır diliyorum. Son derece üzücü bir olay. Polis, Sivil Savunma sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Yer yer geçişlere engel olan araçlar var. Yurttaşlarımız devlet görevlilerine yardım etmeli" dedi.

FATURA ÖDÜYORUZ

Başbakan'a incelemelerde eşlik eden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, "Yıllarca alt yapıya önem verilmedi. Şimdi ülke olarak faturasını ödüyoruz" dedi.

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