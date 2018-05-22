KKTC Türk Lirası'ndan vaz mı geçiyor ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman döviz konusunda radikal değişikliklerin masada olduğunu söyledi.

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre; Erhürman, Türk Lirası’ndaki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu kaydederek, sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık’ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.

FARKLI PARA BİRİMİ İHTİMALİ

Erhürman, farklı para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye Cumhuriyeti ile konuşulmaya başlandığını açıkladı.