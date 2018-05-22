  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kıbrıs
  4. 22 Mayıs 2018 17:12

KKTC Türk Lirası'ndan vaz mı geçiyor ?

KKTC Başbakanı Erhürman, farklı para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye Cumhuriyeti ile konuşulmaya başlandığını açıkladı.

KKTC Türk Lirası'ndan vaz mı geçiyor ?
A+ A-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman döviz konusunda radikal değişikliklerin masada olduğunu söyledi.

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre; Erhürman, Türk Lirası’ndaki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu kaydederek, sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık’ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.

FARKLI PARA BİRİMİ İHTİMALİ

Erhürman, farklı para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye Cumhuriyeti ile konuşulmaya başlandığını açıkladı.

kktc , türk lirası , Tufan Erhürman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM