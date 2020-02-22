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  4. 22 Şubat 2020 17:44

KKTC'de koronavirüsü paniği! İstanbul'dan gelen grup karantinaya alındı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünde ölü ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak KKTC'nin Mağusa kentinde bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KKTC'de koronavirüsü paniği! İstanbul'dan gelen grup karantinaya alındı
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Hastaneye kaldırılan, G.E’nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai’den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, Korona virüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul’dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde özel olarak Korona virüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor.

İHA

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