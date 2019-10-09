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  4. 09 Ekim 2019 18:35

KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı harekata iliştin, “Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır” dedi.

KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı’ askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye'mizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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