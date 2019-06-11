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  4. 11 Haziran 2019 14:54

KKTC'den Rumlara rest

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve TPAO ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından, "KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz" dedi.

KKTC'den Rumlara rest
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Akıncı, "Doğu Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa ’KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz’ dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı sözlerine şu şekilde devam etti: "Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız".

 
 

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