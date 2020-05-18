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  4. 18 Mayıs 2020 00:23

KKTC'den sevindiren haber! 1 aydır yeni vaka görülmedi

Yavru vatan KKTC'nin Sağlık Bakanı Ali Pilli geride bıraktığımız bir ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini açıkladı.

KKTC'den sevindiren haber! 1 aydır yeni vaka görülmedi
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Bakan Pilli, son 24 saatte 67 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti. Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son Kovid-19 vakası 17 Nisan'da tespit edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

KKTC'de ilk vaka 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü. Toplam 108 vakanın görüldüğü ülkede, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirmişti. Tedavi süreci tamamlanan son hasta Zekai Gece (83), 11 Mayıs'ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden taburcu edilmişti.

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte toplam 2 bin 248 test yapıldı ve 2 yeni vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısı 916'ya yükselen Rum kesiminde, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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