Mehmetçik destan yazmıştı ! Flaş karar

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında amfibi birliklerin adaya ilk kez ayak bastığı ve ilk şehitlerin verildiği Yavuz Çıkarma Plajı, KKTC bakanlar kurulu kararıyla, otel yapılmak üzere özel bir şirkete kiralandı.



Tarihi ve milli değeri olan Yavuz Çıkarma Plajı’nın 30 yıllığına Altınbaş Holding adlı yerel bir şirkete kiralanması halkın ve siyasilerin sert tepkisine neden oldu.

1974 Kıbrıs barış harekatının başladığı, Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesinin sembolü olan Yavuz çıkarma plajına otel yapılması planlanıyor. Yavuz çıkarma plajını kiralayan şirket, yine aynı yerde yıllardır plaj ve diskotek işletiyordu.

NTV'nin haberine göreİ Vakıflar İdaresi’ne ait 19 dönüm sahilin 49 yıllığına aynı şirkete kiralanması gündeme gelmiş ancak meclisteki tepkiler üzerine tasarı, UBP-DP azınlık hükümeti tarafından geri çekilmişti. Bakanlar kurulu araziyi, yetkisi dahilindeki en uzun kiralama süresi olan 30 yıllığına özel şirketin kullanımına devretti.

Çıkarma plajının kirlanması meclis oturumunda gündeme geldi. Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun meclisi devre dışı bırakarak çıkarma plajını kiralama kararını, meclise hakaret olarak değerlendirdi.

Hükümetin bazı bakanlarıyla birçok milletvekilinin kiralama kararından haberdar olmadığını savunan Erhürman, “Bakanlar kurulu nasıl oluyor da bir vakıf arazisini, toplumun hassas olduğu bir bölgeyi meclisi devre dışı bırakarak kiralıyor?” diye sordu.

Plajın otel yapılmak üzere 30 yıllığına özel bir şirkete kiralanması, vatandaşların da sert tepkisine neden oldu. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, hükümetin milli hassasisyetleri göz ardı ederek kiralamayı gerçekleştirdiği savunuldu.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, plajın kiralanma kararının hassasiyetine dikkat çekerek konunun bakanlar kurulunda tekrar tartışılacağını söyledi.

Yunan cuntası 15 Temmuz 1974’te dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’a karşı darbe düzenleyerek adayı ele geçirmeye çalışmış, bunun üzerine Türkiye, 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs’a çıkarma yapmıştı.

Türk tarafında toplam 1672 kişinin şehit düştüğü harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk şehitlerini Yavuz Çıkarma Plajı’nda vermişti. Yavuz Çıkarma Plajı’nda, her yıl 20 Temmuz’da şafak nöbeti adı altında harekatın anma etkinlikleri yapılıyordu.