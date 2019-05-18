Plajda çıplak gezen adama meydan dayağı !

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele İlçesi'nin plajında, sahilde çıplak gezen adamı, vatandaşlar dövüp polise teslim etti. Şahsın uyruğu ve neden çırılçıplak plajda gezindiği ise şimdilik gizemini koruyor.

Olay İskele İlçesi’nde meydana geldi. 35-40 yaşlarındaki bir adam, sahilde çıplak şekilde yürümeye başladı. Elinde bir değnekle yürüyen şahısa, plaj görevlisi “Sahilde bu şekilde dolaşamazsınız” uyarısı yaptı.

Uyarıları dikkate almayan şahıs ile görevli arasında tartışma çıktı, tartışma kavgaya dönüştü.

Sahildeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, görevli ile çıplak adamın tartıştığı, ardından kavga etmeye başladığı; kavgaya bir başka kişinin de dahil olup, çıplak adamı darp ettikleri görülüyor.

Darp edilen şahıs, daha sonra polise teslim edildi.