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  4. 05 Mayıs 2017 19:58

Rumlara ''Mehterli'' cevap !

Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine uyarı yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin telsizden yaptığı uyarıya gemidekiler böyle yanıt verdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) telsizden yaptığı "münhasır alan ihlali" uyarısına, Mehter Marşı ile karşılık verildi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 21 Nisan'da Akdeniz açıklarında sismik arama faaliyetlerine başlayan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine, Rum yetkililer tarafından telsizle "Rum münhasır ekonomik alanında arama yapıldığı mesajını kabul edin" uyarısında bulunuldu. Bunun üzerine gemi mürettebatı da telsizden Rum yetkililere Mehter Marşı dinleterek karşılık verdi.

Kıbrıs çevresinde çıkan doğalgazı, adanın tamamının zenginliği olarak görmeyen "münhasır alan ihlali" uyarısı video görüntülerine de yansıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akdeniz'deki sismik arama faaliyetleri ilişkin, Türkiye'nin tüm çalışmalarını uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğünü belirterek, "Kimse kusura bakmasın, Türkiye bu saatten sonra Akdeniz'de öyle eski Türkiye gibi davranmayacak. Türkiye daha etkin ve daha aktif olacak." ifadesini kullanmıştı.

Albayrak, Milli Enerji ve Maden Stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de yoğun sismik ve sondaj faaliyetleri yürüteceğini açıklamıştı. Bu strateji çerçevesinde Barbaros Hayrettin Paşa arama gemisi 21 Nisan’da Kıbrıs açıklarında sismik çalışmalara başlamıştı. 

AA

rum , hayrettin paşa gemisi , mehter , kıbrıs