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  4. 29 Haziran 2017 23:30

Rusya Kıbrıs'ta füze denemesi yapacak

Rusya, Karadeniz Donanması'na bağlı gemileriyle Kıbrıs'ta kruz füzesi atımları yapacak.

Rusya Kıbrıs'ta füze denemesi yapacak
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Rusya'nın Karadeniz Donanması'na bağlı gemiler, Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda eğitim amaçlı kruz füzesi atımları yapacak.
 
Yayınlanan yeni bir NOTAM'a yani hava ve deniz bilgilendirme notuna göre Rusya, Kıbrıs açıklarında Suriye kıyısında yakın bir noktada donanma manevraları gerçekleştirecek.

'SB-739, AKDENİZ'DEKİ RUS DONANMASINA KATILDI'

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni nesil kurtarma gemisi 'SB-739'nin Boğazlar'dan geçerek Akdeniz'deki daimi Rus donanmasına katıldığını duyurdu. Şu anda Akdeniz'deki daimi Rus donanmasında Amiral Essen, Amiral Grigorociç fırkateynleri ve Krasnodar denizaltısı faaliyet gösteriyor.

'Valentin Pikul' adlı mayın tarama gemisi, 'Yamal' adlı amfibik gemi ve 'Kildin' adlı istihbarat toplama gemisi de bölgede askeri görevini sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'deki savaş gemileri ve denizaltından Suriye'deki IŞİD hedeflerine 6 füze fırlattığını açıklamıştı.

Sputnik

kruz , rusya , füze , kıbrıs