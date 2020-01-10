Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru patladı

2013'te başlayan ve 2015 yılında tamamlanan ve Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşıyan boru hattı patladı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan borunun kopmasının hemen ardından onarım çalışmalarının başladığını söyledi.

Bakan Oğuz, arızayla ilgili Türkiye Devlet Su İşlerinin keşif ve tamirata başladığını kaydetti. Borunun kopmasından dolayı KKTC'de herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Oğuz, Geçitköy Barajı''da 20 milyon metreküp su bulunduğunu söyledi.

