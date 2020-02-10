Türkiye'nin İHA üssü hamlesine bakın nasıl yanıt verdiler

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'nın TSK’ya devredilip, İHA ve SİHA üssü olmasının ardından Güney Kıbrıs Rum yönetiminden karşı hamle... Rumlar, 240 milyon Euro'ya insansız hava araçlarına karşı etkili Mistral ve gemileri vuran Exocet füzesi satın aldı.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘ndeki Geçitkale Havaalanı‘nın Türk Silahlı Kuvvetleri‘ne devredilip, insansız hava aracı üssü olmasının ardından harekete geçti.

GKRY, İHA ve SİHA'lara karşı etkili olan Mistral ile gemileri vuran Exocet füzesi satın aldı. Rum yönetimi ile Fransa arasında 240 milyon Euro’luk anlaşma imzalandı. Mistral füzeleri, İHA ve SİHA gibi düşük termal görünümü olan hedefleri saptayıp imha edebiliyor. 180 kilometre menzilli Exocet füzeleri ise su üstü hedeflere karşı, karadan, gemiden ve uçaklardan atılabiliyor. Rumlar Mistral füzelerine 90 milyon Euro, Exocet füzelerine 150 milyon Euro ödedi.

İSRAİL RUMLARLA ANLAŞINCA…

Türkiye’nin, Geçitkale Havalimanı’nı İHA ve SİHA üssü yapma talebi, İsrail’in benzer bir amaçla Rumlarla anlaşması üzerine acilen karara bağlanmış, ve askeri amaçla kullanılan havaalanı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tahsis edilmişti.

Havaalanı, Doğu Akdeniz’de sondaj ve sismik araştırma yapan Fatih, Yavuz, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileri ile TSK’ya ait fırkateynlerin güvenliğini sağlamak amacıyla silahlı ve silahsız İHA’ların ana üssü olarak faaliyete başlamıştı.