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  4. 03 Mayıs 2020 23:33

Yavru vatan KKTC'den koronavirüste iyi haber

KKTC 16 gündür yeni corona virüsü vakası tespit edilmedi. Ülkede 103 kişinin tedavileri sonrası taburcu edildiği, sadece 1 kişinin hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Yavru vatan KKTC'den koronavirüste iyi haber
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KKTC Sağlık Bakanlığı, tarafından bugün yapılan açıklamada son 24 saatte 507 kişiye corona virüsü testi yapıldığı aktarılırken, herhangi yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıklandı.

Bakanlık, 16 gündür KKTC'de yeni vaka tespit edilmediğini duyururken, en son vakanın 17 Nisan tarihinde tespit edildiğini açıkladı.

KKTC'de bugüne kadar 14 bin 9 kişiye test yapılırken, ilk vaka 10 Mart'ta Alman uyruklu bir turist olarak kayıtlara geçmişti.

KKTC'de 103 kişi virüsü yenerek taburcu olurken, sadece 1 kişi hastanede tedavi altında tutuluyor.

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