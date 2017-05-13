Yavru vatandan kötü haber geldi

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, Başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş göğüs sıkışması ve nefes alamama şikayetleri ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Denktaş’ın koroner yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Brt’nin haberine göre, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, göğüs sıkışması ve nefes alamama şikayetleri nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Saat 13.00 sıralarında hastaneye giden Denktaş’a yapılan ilk tetkiklerin ardından Yoğun Bakım’da tedavi altına alınmasına karar verildi. .

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, E.K.G bulguları, rutin kan bulguları normal bulunan Denktaş’ta yüksek tansiyon ve buna bağlı kalp yetmezliği dışında başka bir problem saptanmadığı, tedavisinin de bu yönde devam etmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, Denktaş’ın koroner yoğun bakımda bulunduğu süre içinde ailesi dışında ziyaret edilmesinin hekimler tarafından yasaklandığı kaydedildi.