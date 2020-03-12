Yavru vatandan kötü haber: KKTC'de ikinci koronavirüs vakası!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Corona virüsü taşıyan KKTC vatandaşı bulunmadığı belirtildi.

ASKERLER İÇİN ÖNLEM

Öte yandan KKTC'de Corona virüs nedeniyle askerler için arttırılan önlemler kapsamında askerlerin çarşı izinleri askıya alınıyor.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri personelle ilgili alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

Özersay açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

*Geçici bir süre için askerlerin çarşı izinleri askıya alınıyor, tüm askeri kantinlere dışarıdan sivillerin kart ile girişi geçici bir süre için durduruluyor.

*Askeri nizamiye noktalarına ateş ölçmede kullanılan cihazlar kademeli olarak yerleştirilmeye başlandı, subay, astsubay ve erlerin yurt dışı izinleri geçici bir süre için askıya alındı.

*Askeri kışlalar içerisinde yatakhane, yemekhane, kantin ve diğer alanlar dezenfekte edilmeye başlandı, askeri kışlalar içerisinde bulunan tüm personele kademeli olarak sıcaklık ölçümü ve gerekli görülmesi halinde test yapılacak.

*Özetle askeri yetkililerimiz de Hükümet ile istişare halinde koordineli olarak gerekli tedbirleri almaya başlamıştır, elbet daha farklı tedbirler de gerekli olabilir, süreci yakından takip ediyor ve sakin ve temkinli olarak yönetiyoruz.