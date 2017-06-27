Kiev'de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 4 gün arayla gerçekleşen bu ikinci patlama ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kiev’in Solomenka semtinde bu sabah Mercedes marka bir otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Cam parçalarının isabet ettiği iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybeden kişinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir askeri personel olduğu belirtildi.

Patlamanın meydana geldiği bölge trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kiev’de 23 Haziran tarihinde bir otomobilde yaşanan patlama sonucu ise bir işadamı yaralanmıştı.

İki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.