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Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sızmaya çalışan 3 sabotajcı yakalandı. Şüpheliler elleri ve ayakları bağlanarak gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sekizinci günüde devam ederken, Rus güçleri başkent Kiev'i bombalıyor. Kiev'de çatışmalar artarken, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün ikinci kez müzakere masasına oturması bekleniyor.

3 KİŞİ KİEV'E SIZMAYA ÇALIŞTI
Bu arada Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sızma girişimleri de sürüyor. Bu kapsamda Rus oldukları iddia edilen 3 kişi Kiev sınırından kente girmeye çalıştı. Ukraynalılar tarafından yakalanan 3 sabotajcı, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

EŞYALARI ARANDI
Elleri arkadan bağlanan ve gözleri kapatılan sabotajcılar kameralara yansıdı. Sabotajcıların yanında birtakım eşyalar olduğu görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde, bir kişinin başını sallayarak sabotajcı olmadığını ifade etmeye çalıştı. Görüntülerde, güvenlik güçlerinin sabotajcı oldukları iddia edilen şahısların çantalarını aradığı görüldü.

Etiketler ukrayna sabotaj kiev
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