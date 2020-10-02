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  3. 02 Ekim 2020 19:39

Kim Jong-Un’un kız kardeşi 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 aylık bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Kim Jong-Un’un kız kardeşi 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay ortadan kaybolduktan yeniden objektiflere yakalandı. Kim Jong-Un ve kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ülkenin Kimhwa bölgesinde selden etkilenen bir köyde incelemelerde bulunduğu sırada çekilmiş görüntüleri Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından paylaşıldı.

EN SON 27 TEMMUZ'DA GÖRÜLDÜ
Kim Jong-Un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, en son 27 Temmuz'da bir etkinlikte görüldüğü ifade edildi. Güney Kore istihbaratının, ortadan kaybolduktan sonra Yo-jung'un izini sürmeye çabaladığı belirtildi.

Kız kardeş Yo-jong'un yokluğunun, Kim Jong-Un'un kız kardeşinin ön plana çıkmasından dolayı rahatsızlık duyduğu spekülasyonlara neden olmuştu.

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