Kim Milyoner Olmak İster için 15 yıl hazırlandı, 1 milyon Euro kazandı

Alman avukat Jan Stroh (35), ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasını en büyük hedefi haline getirdi. Evinin bodrum katına yarışmayı taklit ettiği bir stüdyo kurdu. 1047 bölümün tekini bile kaçırmadı.

EVİNDE BİRE BİR STÜDYO KURDU

Kendini yarışma temposuna uyum sağlamak için eğitti. Defalarca yarışmacı olmak için başvurdu, ancak reddedildi.

Sonuncusunda ‘en sadık yarışmacı adayı’ olarak kabul edildi. 1 milyon Euro değerindeki soruyu açtırdı. “Hangi Grimm masalı ‘Bir varmış bir yokmuş’ sözüyle başlamaz?” sorusuna, ‘Şanslı Hans’ doğru yanıtıyla büyük ödülü kazandı.