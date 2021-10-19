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Kiralık oda ilanı için gittiği evde tecavüze uğradı

Kiralık oda ilanı için gittiği evde tecavüze uğradı

Avustralya'da internette gördüğü kiralık oda ilanına başvuran genç kadın, şartları öğrenmek için ilan veren adamın evine gitti. İddiaya göre, kadının içkisine ilaç koyan adam, gece boyunca kadına tecavüz etti.

Avustralya'da yaşayan 25 yaşındaki kız öğrenci, bir süredir ev arayışı içerisindeydi. Bu nedenle internetteki ilanları tarayan genç kız, bir sitede gördüğü kiralık oda ilanının ardından ilanı veren kişiyle görüşmeye gitti.

VOTKASINA UYUŞTURUCU KOYDU
Görüşmeye gittikten sonra adamın yanında öksürmeye başlayan genç kız, iyi geleceği gerekçesiyle kendisine yöneltilen içki teklifini kabul etti. Ancak adam, içkinin içerisine uyuşturucu madde kattı. Genç kız içkisini içtikten sonra uykuya daldı.

GECE BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ
Bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen adam, gece boyunca evde tuttuğu üniversite öğrencisine tecavüz etti. Sabah tanımadığı bir yatakta cinsel organında ağrı ve vücudunda morluklarla uyanan kız, karakola koşarak adam hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, Peru'dan Avusturya'ya taşındığı belirlenen adamı yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Etiketler avustralya tecavüz kiralık oda
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