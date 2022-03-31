Kişiliğinizin sırrı bu fotoğrafta: Peki siz ne görüyorsunuz ?

Zaman zaman "hangi renk" ve "hangi şekil" gibi göz ve beyin yanılmasına yol açan görsellerle çalkalanan sosyal medya şimdi de bu kadın yüzünü tartışyor.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bir tür göz yanılsamasına dayanan görselin, kişilik özellikleriyle ilgili bilgi verdiği iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesi tarafından paylaşılan ve kısa sürede gündem olan bu optik illüzyonda bir kadının yüzünün yer aldığı görselde görünen 2 farklı görüntü, 2 ayrı kişilik özelliğini işaret ediyor.

Şimdi önce aşağıdaki fotoğrafa sadece 3 saniyeliğine bakın. Ardından gördüğünüz şeyin kişilik özelliğiniz ile ilgili yorumunu resmin altındaki bilgi notlarında bulacaksınız...

Fotoğraftaki kadını kadını yandan görüyorsanız...



Dış dünyayı önemsediğiniz anlamına geliyor.

Zorluklarla mantıklı bir şekilde yüzleşen ve duygularınıza kapılıp giden biri olmadığınızı gösteriyor.

Bardağın her zaman yarısı boş değil, dolu olduğunu gördüğünüz için daha iyimser biri olduğunuza işaret ediyor.

Ayrıca yardımsever ve dostlarının dertlerine her şekilde koşan biri olduğunuzu da gösteriyor.