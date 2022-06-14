Kitap gerçek oldu: ''Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'' kitabının yazarına müebbet hapis
''Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'' kitabının yazarı Nancy Crampton Brophy, kocasını öldürmekten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de yıllar önce 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' isimli bir kitap kaleme alan 71 yaşındaki kadın yazar, eşini öldürmekten suçlu bulundu.
Nancy Crampton Brophy, yedi haftalık bir yargılamanın ardından ikinci derece cinayetten hüküm giydi.
KGW-TV'nin haberine göre göre, cezası 25 yıl hapiste tutulduktan sonra şartlı tahliye olasılığını içeriyor.
Savcılar, Crampton Brophy'nin 63 yaşındaki Dan Brophy'yi, hayat sigortası ödemesinden maddi kazanç elde etmek için öldürdüğünü açıkladı.
Dava, Crampton Brophy'nin yıllar önce kaleme aldığı kitap nedeniyle uluslararası çapta dikkat çekti, ancak parçanın duruşmada kanıt olarak kullanılmasına izin verilmedi.
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