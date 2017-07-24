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  3. 24 Temmuz 2017 17:11

Kız kardeşini öldürüp canlı yayınladı

ABD'de 18 yaşındaki bir genç kız kardeşini öldürerek canlı yayınladı.

Kız kardeşini öldürüp canlı yayınladı
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'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' Bu sözler ABD'de yaşayan 18 yaşındaki bir genç kıza ait. Obdulia Sanchez isimli genç kız, kardeşini öldürdüğü korkunç görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınladı.

Obdulia Sanchez kız kardeşi Jacqueline'i öldürdüğü anları büyük bir soğuk kanlıklıkla yayınladı. Otomobil ile yaptığı kazada kız kardeşinin ölümüne neden olan genç kız, araçtan inip yerde kanlar içinde yatan 14 yaşındaki Jacqueline'i tutup defalarca salladı. Her şeyi Instagram'dan canlı yayınlayan Obdulia Sanchez bir de 'Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil' dedi. 

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Banos'ta yaşanan olayın ardından polis alkollü araç kullanmak suçundan 18 yaşındaki Obdulia'yı tutukladı. 

Canlı yayının başında genç kız aracı kullanırken yüksek sesle şarkı söyleyerek, kameraya doğru normal br şekilde konuşuyor. Sonra birden araç dikenli tellerin üstünden geçerek yuvarlanıyor ve tarla gibi bir alanda duruyor. 

Milliyet

sosyal medya , kız kardeş , instagram , canlı yayın
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