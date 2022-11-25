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Kız öğrencilerin gizlice görüntülerini çeken doktordan iğrenç savunma

Kız öğrencilerin gizlice görüntülerini çeken doktordan iğrenç savunma
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Japonya'da sağlık kontrolü yapmak için gittiği ortaokul ve liselerdeki kız öğrencileri gizlice videoya çeken doktorun sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı.

Japonya’da sağlık kontrolü yapmak için gittiği Osaka ve Hyogo eyaletlerindeki ortaokul ve liselerde kız öğrencileri gizlice videoya çeken 34 yaşındaki Hirokazu Sato adlı doktor, ’çocuk pornografisi’ yasasını ihlal suçlamasıyla tutuklandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Haziran ayında Osaka’daki bir yeraltı çarşısında taciz şüphesi ile gözaltına alınan ve serbest kalan Sato’nun cep telefonu ve hafıza kartına inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Yapılan detaylı incelemede Sato’nun sağlık muayenesinden geçirdiği farklı okullardan 14 kız öğrencinin gizlice görüntülerini çektiği tespit edildi.

Gelişme üzerine dün tutuklanan doktor ilk ifadesinde, "Mesleki konumumdan yararlandım" diyerek suçlamaları kabul etti.

Şahsın doktor olarak görev yaptığı diğer okul ve şirketlerde aynı suçu işleyip işlemediğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Etiketler doktor lise öğrenci
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