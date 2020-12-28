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  3. 28 Aralık 2020 17:11

Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babaya saldırdı

Avustralya’da çekilen görüntülerde, çocuklarını korumaya çalışan baba, ülkenin simgesi haline gelen kanguru tarafından saldırıya uğruyor.

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Görünüşleri ile sempati toplayan Avustralya’nın simgesi hayvanlardan biri olan kanguru, bu sefer şiddet dolu görüntülerle karşımıza çıktı.

Noel günü çocukları korktuğu için bahçesinden kovmaya çalıştığı kangurunun saldırısına uğrayan Mitchell Robinson’un paylaştığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

South West Rocks'ta çekilen görüntüde, büyük keseli hayvan talihsiz adamın üzerine atlamadan önce ona doğru zıplayarak saldırıya geçiyor.

Kurbanının üzerine atlayan kanguru adamı yumruklayıp devirdikten sonra, hızını alamayıp tekmeliyor.

BÖLGE HALKI KANGURU SALDIRILARINDAN BIKTI
Kangurunun saldırısından ciddi yaralanma almadan kurtulan babanın kolu kırıldı.

Avustralya’da yaşanan yıkıcı orman yangınları sonrası yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kangurular son yıllarda banliyö bölgelerine girdikleri bilinen bir gerçek. Yerel halkın, bölgelerini istila eden kangurulardan bıktığı bildiriliyor.

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