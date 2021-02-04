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  3. 04 Şubat 2021 15:40

Kızlarının saçına kayıt cihazı koyan aile, gerçeği ortaya çıkardı

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan bir aile, okuldan ağlayarak eve dönen kızlarının saçına kayıt cihazı yerleştirmeye karar verdi. Gün sonunda kayıt cihazını dinleyen aile, öğretmenin çocuklara zorbalık yaptığını öğrendi.

Kızlarının saçına kayıt cihazı koyan aile, gerçeği ortaya çıkardı
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Amerika'nın Mississippi eyaletindeki Hernando kasabasında yaşayan Tomas Valerio ve eşi, okula gitmeyi çok seven kızlarının Spring Hill'e taşındıktan sonra okul dönüşü her gün ağladığını fark etti. Aile, öğretmen kaynaklı bir durum olduğunu düşünüp okul müdürü ile konuşmaya gitti. Ancak okul müdürü, anaokulu öğretmeni için aileye "13 yıldır bu kasabada öğretmen böyle bir şey yapmaz. Kızınızın okula alışmak için zamana ihtiyacı var." dedi.

"KONUŞMAYI KES"
Kızlarının ağlamasına dayanamayan ve öğretmenden içten içe şüphelenen aile, küçük kızın saçlarının arasına bir kayıt cihazı yerleştirdi. Bütün gün açık kalan kayıt cihazının dinlenmesinin ardından öğretmenin çocuklara zorbalık yaptığı ortaya çıktı. Birçok zorbalıkla dolu ses kaydında öğretmenin küçük kıza, "Konuşmayı kes, hayatında bir kez olsun konuşmayı kes!" dediği belirtildi. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri, öğretmen ile ilgili soruşturma başlattı.

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