KKTC 21 gün genel kapanmaya gidiyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve Rum tarafında artan korona virüs vak'aları nedeni ile KKTC tarafı 21 gün hafta süre ile kapanma konusunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede artan korona virüs vak'aları nedeniyle gerekli tedbirlere uyulmaması halinde 10-31 Ocak tarihleri arasında 21 gün kapanmaya gideceklerini söyledi. KKTC'de bin 692 kişi korona virüs vak'ası tespit edilirken, bin 432 kişinin tedavisi yapıldı. Bir kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ederken korona virüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 21 gün kapanmaya ilişkin detayları akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.