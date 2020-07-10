KKTC Başbakanı Tatar: ''Tarihi bir an, kararı selamlıyoruz''

1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kararı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Tatar, Türkiyemizin aldığı karar herkes saygılı olmak zorundadır dedi.

"ALLAH AYASOFYA'DA YAPILAN İBADETLERİ KABUL ETSİN"

Ayasofyanın çok önemli bir değer olduğuna işaret eden KKTC Başbakanı Tatar, Önemli bir karar alınmıştır. Yakından takip ettik. Allah, Ayasofyada hayırlı namazlar kılmayı, dualar etmeyi nasip etsin. Yapılan ibadetleri kabul etsin. Egemen bir devlet olan Türkiye, tarihine ve ortak değerlerine sahip çıkmıştır. Kimse buna itiraz etmemelidir dedi.



RUM KESİMİ'NDEN KINAMA MESAJI

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis ise, Ayasofyanın ibadete açılmasını kınayan bir mesaj yayımladı.