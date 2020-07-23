KKTC'de, 7 günlük karantina tavsiyesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye’den gelen yolculara 7 günlük karantina uygulanması konusunda tavsiye kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temmuz ayında sınırlarını açması ile artan korona virüs vakalarına karşı yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, gerçekleştirdiği toplantıda sınırların açılması ile artan vaka sayılarının sefer sayılarının artması ile daha da yükseleceğine dikkat çekti. Komite, ülkenin sağlık altyapısının bu durum ile mücadele etmesinin mümkün olmadığı konusunda uzlaştı. Üst Komite, İngiltere'den gelen yolculara uygulanan 7 günlük karantina tedbirinin 1 Ağustos tarihinden itibaren Türkiye'den gelen yolculara da uygulanması konusunda tavsiye kararı aldı. Kararın, Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından Bakanlar Kuruluna götürülmesi ve onaylanması bekleniyor.